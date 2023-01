Rio-Santos é interditada entre Angra e Paraty - Diário do Vale

Matéria publicada em 29 de janeiro de 2023, 19:37 horas

Medida foi anunciada pela CCR RioSP como prevenção para evitar acidentes devido às fortes chuvas que caem na região

Angra/Paraty – A CCR RioSP, concessionária que administra a Rio-Santos (BR-101) da Praia Grande, em Ubatuba, até a capital fluminense, informou que devido as chuvas fortes e intensas dos últimos dias, a pista será totalmente interditada em ambos os sentidos, no trecho entre o km 567 (Paraty – Areal do Taquari) e o km 513 (Angra dos Reis – próximo ao Frade), no trecho Rio de Janeiro.

De acordo com a concessionária, a medida é temporária e terá início a partir das 19h deste domingo (29). A ação tem o apoio da Polícia Rodoviária Federal, da Defesa Civil e o objetivo é evitar acidentes, uma vez que o local está suscetível a deslizamento de terra como aconteceu em abril do ano passado. Uma vistoria está marcada para as primeiras horas da manhã dessa segunda-feira (30) para avaliar a liberação do tráfego no trecho interditado.

A orientação é que o motorista evite trafegar pela rodovia e, em caso de emergência, pare num posto de serviço ou em uma das cidades próximas à rodovia.

Para mais informações sobre as condições de tráfego, acesse os canais de comunicação da Concessionária.

Chatbot (WhatsApp): (11) 2795-2238

Disque CCR RioSP: 0800 017 3536

App CCR Rodovias – CCR RioSP Site: www.ccrriosp.com.br