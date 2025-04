Rio-Santos pode ter trecho liberado a partir das 14h

Costa Verde – A Rodovia Rio-Santos (BR-101) pode ter um de seus trechos liberado a partir das 14h deste sábado (5), em Mangaratiba. A informação é da CCR RioSP, que iniciou às 13h uma inspeção técnica nos pontos interditados. A liberação dependerá das condições de segurança após as chuvas intensas que atingiram a região.

De acordo com a concessionária, a rodovia permanece interditada em trechos específicos como medida preventiva, devido ao alto volume de chuvas. Em algumas áreas, o acumulado chegou a 329 milímetros nas últimas 48 horas, deixando o solo encharcado e aumentando significativamente o risco de deslizamentos e outras ocorrências graves.

As interdições contam com apoio de órgãos de segurança pública e ocorrem em locais estratégicos, permitindo que os motoristas retornem com segurança, sem ficarem retidos na via. O objetivo é preservar vidas e evitar que os usuários fiquem expostos a riscos.

Equipes da CCR RioSP permanecem mobilizadas ao longo dos 270 km da rodovia, monitorando as condições e preparadas para agir em caso de novas ocorrências.

Segundo a empresa, os modelos meteorológicos indicam uma possível redução das chuvas a partir do meio-dia. Por isso, foi iniciado o processo de vistoria nos trechos interditados para avaliar se há condições seguras para uma eventual liberação, sempre respeitando os protocolos de segurança.

A CCR RioSP reforça que a prioridade é a segurança dos usuários e seguirá atualizando as informações conforme a situação evoluir.

Motoristas devem redobrar a atenção, seguir as orientações das autoridades e se informar sobre as condições climáticas antes de pegar a estrada. Em caso de necessidade, é recomendável buscar um local seguro para aguardar, como bases da concessionária ou postos de combustível ao longo da rodovia.