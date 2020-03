Rio São Domingos transborda e alaga ruas em Quatis

Matéria publicada em 1 de março de 2020, 14:35 horas

Quatis – A Defesa Civil de Quatis registrou o transbordamento do Rio São Domingos, por volta das 16h, de sábado (29), provocando alagamentos nas ruas. As fortes chuvas atingiram os distritos de Falcão e São João. Equipes do órgão já estiveram nos locais para avaliar a situação.

O prefeito Bruno de Souza destacou que apesar do grande volume de água, nenhuma residência foi atingida, e completou que está apreensivo com as chuvas que atingem todo estado.

Uma barreira atingiu a localidade conhecida como Uruguaiana. Outra barreira interditou o Morro do Onça, na região de Falcão. Já a estrada Quatis-Glicério foi afetada com uma barreira que interditou totalmente a via, que foi desobstruída por equipes da prefeitura.