Rio se torna Capital Mundial do Livro nesta quarta

Rio de Janeiro – O Rio de Janeiro assume oficialmente, a partir de quarta-feira (23), o título de Capital Mundial do Livro, concedido pela Unesco. Esta é a primeira vez que uma cidade de Língua Portuguesa recebe tal distinção.

A cidade, conhecida mundialmente, é “berço” de escritores renomados como Machado de Assis e Paulo Coelho, que conquistaram fãs ao redor do planeta.

“O Rio é o livro sem ponto final. Aqui, histórias se realizam e realidades se superam. Sonho e apoteose são assunto popular – e coisa séria. Ao longo deste ano, vamos trabalhar ainda mais pela cultura do livro e da leitura, traduzindo mais e melhores políticas públicas nas áreas de cultura e educação. Daqui a um ano, veremos que valeu muito a pena sermos Capital Mundial do Livro “, disse o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.