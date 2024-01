Rio: Sobe para dez o número de mortos por temporal

Estado do Rio – Subiu para dez o número de vítimas das chuvas que castigam a capital fluminense desde sábado (13). As informações são da Secretaria de Estado de Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros do RJ. As pessoas mortas foram vítimas de soterramento, afogamento e descarga elétrica. Dentre as vítimas encontradas até o momento, um homem sofreu descarga elétrica, em São João de Meriti; um homem foi soterrado, em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte; duas mulheres morreram afogadas em Nova Iguaçu e Irajá. Três homens morreram afogados em São João de Meriti, Belford Roxo e Nova Iguaçu.

O Governo do Estado solicitou o apoio do Ministério das Cidades para auxiliar nas obras emergenciais de grande porte, como o Rio Botas, que passa pelos municípios de Belford Roxo e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e o Rio Pavuna.

O governador em exercício do Rio, Thiago Pampolha, sobrevoou, neste domingo (14), os locais mais atingidos na Baixada Fluminense, se reuniu com prefeitos e reafirmou que as ações do Estado têm como prioridade o apoio humanitário e a proteção à vida, como também a disponibilização de maquinários e equipes para as cidades.

“Estamos trabalhando de forma integrada com as secretarias envolvidas e temos como foco principal o atendimento às pessoas que foram impactadas pelas chuvas. Uma das nossas ações é o Cartão Recomeçar, no valor de R$ 3 mil, disponibilizado após decreto de calamidade ou emergência do município atingido pela chuva. Também já disponibilizamos os nossos maquinários e equipes para atuar junto às cidades que necessitam de auxílio”, destacou Thiago Pampolha.

Pampolha enfatizou ainda que há pontos de inundação e pessoas que precisam de ajuda. Neste sentido, o Governo do Estado segue atuando junto às prefeituras para agilizar o suporte.

“Por isso, estamos em contato com a Defesa Civil de cada município atingido e sobrevoando as regiões mais afetadas para agilizarmos o socorro às vítimas e olhando também a situação no entorno, com muito lixo nas ruas. Também estamos atuando em conjunto com as prefeitura”, disse o governador em exercício.

Só o Corpo de Bombeiros, nas últimas 24 horas, já atendeu mais de 200 ocorrências em todo o território fluminense, relacionadas a salvamentos de pessoas, alagamentos, cortes de árvores e deslizamentos.