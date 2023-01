Rio tem 98% de ocupação hoteleira no Réveillon; média no interior fica em 91,7% - Diário do Vale

Rio tem 98% de ocupação hoteleira no Réveillon; média no interior fica em 91,7%

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2023, 11:01 horas

O ano de 2023 não poderia começar melhor para o turismo do Rio de Janeiro. O Réveillon foi de casa cheia nos hotéis da capital, registrando 98% de ocupação na noite da virada do ano. Já no interior do estado, a taxa média foi de 91,7%. Os dados são do Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO) e da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Rio de Janeiro (ABIH-RJ), respectivamente.

Anunciado como o maior Réveillon de todos os tempos, o resultado traz projeções animadoras para o setor na alta temporada, que vai até março. Desde o período de retomada pós-pandemia, a Secretaria de Estado de Turismo vem fazendo inúmeras ações para impulsionar o setor. A última delas, a campanha “Apaixone-se pelo Rio”, resgata o protagonismo do Rio de Janeiro como vitrine do país, promovendo os destinos das 12 regiões turísticas do estado.

– É incrível a vocação turística do Rio de Janeiro. Desde a retomada pós-pandemia o estado vem batendo recorde atrás de recorde no setor. E o resultado deste ano foi impulsionado mais uma vez pelo bom trabalho que vem sendo realizado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Turismo. Este ano, vamos implementar as ações estratégicas do programa TurismoRJ + 10 Anos, que vai consolidar o Rio de Janeiro como referência turística no cenário mundial ao longo da próxima década – disse o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

Arraial do Cabo é o destino mais procurado do interior

Segundo a pesquisa da ABIH-RJ, Arraial do Cabo foi o município do interior com maior ocupação, com 98,4%. Itatiaia / Penedo (97,2%), Cabo Frio (94,7%), Búzios (94,5%) e Paraty (94,3%) completam o ranking das cinco cidades com maior taxa de ocupação nos hotéis. Na sequência, Miguel Pereira (94%), Angra dos Reis (93,5%), Teresópolis (90,4%), Vassouras (89,8%), Petrópolis (89,6%), Nova Friburgo (88,6%), Valença / Conservatória (88%), Macaé (86%) e Rio das Ostras (85%) fecham a lista das 14 cidades pesquisadas.

– Já esperávamos um bom desempenho, graças ao arrefecimento da pandemia e ao trabalho de promoção que os players do turismo fizeram ao longo deste ano, promovendo a retomada do turismo no Estado do Rio de Janeiro – afirmou o presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, que destacou ainda o retorno dos turistas estrangeiros, principalmente norte-americanos e europeus.

Maior temporada de cruzeiros dos últimos 10 anos

Outro destaque da alta estação é a temporada de cruzeiros 2022-2023, que já está a pleno vapor. Esta já é a maior dos últimos 10 anos, com quase seis meses de duração. Em todo o estado do Rio de Janeiro, serão recebidos mais de 1 milhão de turistas. Além da capital, Paraty, Búzios, Angra dos Reis e Cabo Frio são os destinos de boa parte dos navios.