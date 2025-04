Rio tem alta histórica no turismo e crescimento de 51% em 2025

Estado do Rio – O turismo do Rio de Janeiro segue batendo recordes no ano de 2025. De janeiro a março, o estado recebeu 744.071 turistas internacionais, um crescimento de 51,4% em relação ao mesmo período do ano passado (491.877). O número de visitantes estrangeiros que chegaram ao Rio neste primeiro trimestre representa 48,7%, ou seja, quase a metade, de todo o fluxo registrado ao longo de 2024, quando estiveram por aqui 1.528.133 pessoas.

O desempenho impressionante nos primeiros meses do ano confirma o bom momento vivido pelo setor turístico fluminense, com crescimento consistente em relação ao mesmo período do ano anterior.

“O crescimento do turismo internacional no Rio é reflexo de uma estratégia constante de promoção nos principais mercados emissores. Trabalhamos muito para reposicionar o estado no cenário global, e os números mostram que o mundo voltou a escolher o Rio como destino. Seguiremos investindo para que esse seja o melhor ano do turismo na nossa história”, destacou o governador Cláudio Castro.

A meta da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) para 2025 é crescer 20% em relação a 2024, chegando à marca de 1,8 milhão de turistas internacionais. Segundo o secretário de Turismo do Estado, Gustavo Tutuca, este número deve ser alcançado com tranquilidade.

“Esses números confirmam que o Rio voltou com força ao cenário internacional. Mais de 744 mil turistas estrangeiros em apenas três meses é um resultado histórico, fruto de muito trabalho de promoção, fortalecimento da malha aérea e valorização dos destinos fluminenses. Esse crescimento de mais de 50% aponta um cenário muito positivo para atingirmos com tranquilidade a nossa meta para este ano”, disse Tutuca.

O avanço do turismo fluminense ocorre em um contexto de retomada do protagonismo do Aeroporto Internacional RioGaleão, ampliação da conectividade aérea, fortalecimento de eventos estratégicos e crescimento da visibilidade do estado em mercados emissores. Além do impacto direto na economia — com geração de empregos, renda e movimentação de setores como hotelaria, alimentação e transporte —, o aumento no número de visitantes internacionais contribui para consolidar o Rio de Janeiro como destino competitivo em nível global.

Confira o comparativo mês a mês:

Janeiro 2025: 240.151 turistas internacionais (+46,7% em relação a jan/2024)

Fevereiro 2025: 262.108 turistas (+53,9% em relação a fev/2024)

Março 2025: 241.812 turistas (+53,3% em relação a mar/2024)