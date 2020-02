Rio Turbo transborda e invade casas no distrito de Amparo, em Barra Mansa

Matéria publicada em 5 de fevereiro de 2020, 11:00 horas

Barra Mansa – O temporal do fim da tarde e da noite de terça-feira (4), em Barra Mansa, gerou consequências até a manhã desta quarta-feira (5), no distrito de Amparo. O Rio Turvo transbordou e alagou casas, deixando marcas nos muros. Na manhã de hoje, a água ainda estava um metro de altura acima em relação ao nível do rio considerado “normal”.

Equipe da Defesa Civil esteve no local, por volta das 10h30, avaliando as estruturas dos imóveis, além de auxiliar moradores na limpeza de áreas atingidas.

Ainda segundo a Defesa Civil, o distrito não possui um sistema de medição de chuvas, o que dificulta o alerta de risco de enchentes aos moradores.