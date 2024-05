Rioprevidência convoca pensionistas do estado nascidos em junho para censo obrigatório

Estado do Rio de Janeiro – Pensionistas vinculados ao Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) nascidos em junho já podem fazer o agendamento para realizar o Recenseamento Obrigatório 2023/2024 exigido pela autarquia. O procedimento é presencial e deverá ser feito por esse grupo ao longo do próximo mês em uma das agências ou postos do órgão.

O agendamento prévio é feito pelo site www.rj.gov.br/rioprevidencia ou pelos telefones 0800 285 81 91 (chamadas de fixo) e (21) 3850-3350 (fixou ou celular). Feita a marcação, o beneficiário deve comparecer na data, horário e local definidos, com a documentação exigida.

O censo começou em novembro de 2023 e perdurará em 2024, sempre obedecendo ao mês de aniversário do segurado. Na fase atual, os pensionistas militares somente serão submetidos ao recenseamento se estiverem associados ao Rioprevidência, ou seja, aqueles cujos instituidores da pensão vieram a óbito até 31/12/2021.