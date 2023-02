Rio+Saneamento abre inscrições para Jovem Aprendiz - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de fevereiro de 2023, 10:51 horas

São 37 vagas disponíveis para estudantes ou formados no ensino médio; inscrições vão até o dia 28 de fevereiro

A Rio+Saneamento, concessionária do Grupo Águas do Brasil, está com vagas abertas para o Programa Jovem Aprendiz com o apoio do Agente Integrador CIEE. Ao todo, são 37 vagas disponíveis para estudantes ou formados no ensino médio. As inscrições vão até o dia 28 de fevereiro e devem ser feitas pelo link: bit.ly/3WORqEQ

Há vagas disponíveis nos 18 municípios do estado do Rio nos quais a concessionária opera os serviços de saneamento básico. Na região Sul Fluminense, as vagas são para as cidades de Pinheiral, Piraí, Rio Claro e Vassouras.

Para participar do processo seletivo, é exigido a seguinte documentação: currículo, RG, CPF, certidão de nascimento, certificado de reservista (apenas para homens), CTPS, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e comprovante de vacinação Antitetânica, Covid-19 e Hepatite B.

Após concluída a inscrição, os interessados participam de uma dinâmica de grupo com o RH da empresa e participam de entrevistas com gestores.

Uma vez aprovados no processo seletivo, os jovens aprendizes, além do salário, contarão com vale-transporte e vale-refeição ou alimentação.