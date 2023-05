Ritrospectiva Rita Lee

Matéria publicada em 29 de maio de 2023, 17:19 horas

Diário do Rock, por Figurótico

A região Sul Fluminense carrega em sua história musical nomes que marcaram gerações de fãs por artistas do rock aqui estabelecidos do presente ou do passado. O passado, aliás, traz momentos que muitos se recordam com carinho e saudade; já outros se esqueceram; e tem aqueles que nem tinham idade pra se lembrar. A memória cultural de uma localidade é essencial na construção de sua identidade, precisa ser preservada e documentada em quanto mais mídias melhor.

Por exemplo: você sabia que um festival chamado “Estação Volta Redonda” trouxe ao Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), no ano de 1990 a Legião Urbana, o Barão Vermelho, o Capital Inicial, os Engenheiros do Hawaii, Uns e Outros, Sandra de Sá, Fagner, Djavan, Os Paralamas do Sucesso e Jimmy Cliff numa mesma semana? Ou que o Cazuza já chegou a cantar no Forte High Dance num festival que foi um fiasco, em 1986, pra poucas pessoas? E que um Dia do Trabalhador em 1991 um palco armado na Praça Brasil contou com Paulinho da Viola, Rosana, Etc e Tal, Volúpia (essas duas locais) e Barão Vermelho?

Sem falar das bandas daqui que já existiram e fizeram história, e outras que ainda seguem fazendo. Tem ideia de quantas? Pra citar algumas do passado: Alto Forno, Ar Cênico, Boca Atentada (primeira banda do Julinho Marassi), Guerrilheiros do Absurdo, Madeira de Lei, Utopia a 4, Pantanal, O Cûmulo…

Há artistas que já ultrapassaram a marca de milhares shows só por aqui. Lembra de quais eram as casas de shows mais emblemáticas dos anos 80 e 90? Quanta gente encheu o Ilha Clube, em Barra Mansa (RJ) nos anos 80 semanalmente pra ver os maiores nome do rock no país naquele momento?

Pois é… Dada a carência de um acervo eletrônico destes shows históricos, de bandas, cantores, festivais que já trouxeram aqui artistas de renome internacional, o jornal Diário do Vale resolveu inaugurar a partir de agora uma coluna semanal para tratar do tema. Serão vídeos narrando essas histórias, textos, imagens, registros históricos/inéditos, contados por quem viu aquilo tudo acontecer. Além de depoimentos de pessoas que participaram, viveram ou simplesmente viram aquilo de perto.

Para tal, escolhemos o artista, músico e jornalista Figurótico. Além de uma memória privilegiada que carrega desde os primeiros shows a que assistiu por aqui lá no longínquo ano de 1986, Figurótico é músico com mais de 30 anos de carreira. Só sua banda atual (que carrega seu apelido) já conta 22 anos ininterruptos de estrada, com três CD lançados e mais de 2.000 apresentações por todo o sul do estado neste período.

Sua banda já fez shows especiais acompanhando Sérgio Britto, dos Titãs, Rodrigo Santos (ex-Barão Vermelho), Digão dos Raimundos e Luana Camarah. Já fizeram abertura de shows para Titãs, Ira, Ultraje a Rigor, Lobão, Nando Reis, Os Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, dentre outros. Figurótico também carrega em seu currículo pessoal o fato de ter gravado e excursionado com o Biquini Cavadão em 2014, durante a gravação e turnê do DVD “Me Leve Sem Destino” até 2016, quando fez 115 shows como guitarrista e backing vocal.

Figurótico dedica uma vida ao rock, à música, e por isso agora estará no maior veículo de comunicação do sul do estado do Rio trazendo toda essa bagagem e histórias de bastidores acumulados em mais de 3 décadas de experiência.

Figurótico é músico, jornalista e tem uma vida inteira dedicada ao rock.