‘Rivais’ chega ao Cine Araújo de Volta Redonda

Volta Redonda – O filme ‘Rivais’, que estreia nesta quinta-feira (25) no Cine Araújo de Volta Redonda, está dando o que falar e gerando grandes expectativas no público. Com a participação de Zendaya, mesma atriz de estrelou ‘Homem-Aranha’ e ‘Duna’, a obra foi alvo de comentários dos críticos internacionais, que a descreveram como um drama emocionante. Com roteiro assinado pelo dramaturgo Justin Kuritzkes e direção de Luca Guadagnino (Me Chame pelo seu Nome), o filme também conta com a participação de Josh O’Connor e Mike Faist.

Além da trama envolvente, ‘Rivais’ conta com uma trilha sonora bem elaborada, assinada pelo diretor Guadagnino, trazendo nomes da música como Trent Reznor & Atticus Ross e Boys Noize.

Sobre o filme

O longa traz a história de Tashi (Zendaya), uma jogadora de tênis que se vê no meio de um triângulo amoroso com seu marido Art (Mike Faist) e seu antigo amigo e ex-namorado, Patrick (Josh O’Connor). A história de amor, amizade e competição se desenrola quando a jogadora ajuda a transformar o seu marido, que ainda é um jogador medíocre, em um tenista mundialmente famoso e ganhador do Grand Slam.

A tenista, então, faz o marido participar de um evento de nível Challenger, que fica próximo ao nível mais baixo do campeonato profissional. Lá, eles se encontram com Patrick, um amigo de juventude e ex-namorado de Tashi, que antes era um jogador promissor e agora está decadente no esporte.

Serviço

Filme: Rivais

Duração: 131m

Data de estreia: 25 de abril

Horário: Confira a programação da filial de sua cidade no site e adquira seus ingressos pelo site ou aplicativo da Ingresso.com ou nas bilheterias e terminais de autoatendimento dos cinemas Cine Araújo.

Local: Shopping Park Sul – Rod. dos Metalúrgicos, 1189 – São Geraldo, Volta Redonda/RJ.