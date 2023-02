RJ-153 deve ser liberada nesta sexta-feira (17) - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de fevereiro de 2023, 17:21 horas

DER-RJ iniciou serviços de alargamento da estrada no km 23, na Serra da Mutuca, interditada há quase uma semana



Sul Fluminense – Interditada desde a última sexta-feira (10), quando as fortes chuvas aumentaram a cratera existente no km 23 da via, na altura da Serra da Mutuca, a RJ-153 deve ser liberada para o trânsito nesta sexta-feira (17). A notícia foi dada pelo deputado estadual Munir Neto em suas redes sociais, em que informou que equipes e máquinas do DER-RJ (Departamento de Estradas de Rodagens do Rio de Janeiro) já trabalhavam no trecho para realizar o alargamento da pista.

“As equipes e maquinas do Estado estão finalizando o alargamento da estrada neste ponto e a passagem deve ser oficialmente liberada amanhã (17). O tráfego no local deve ser feito com muita prudência e deve ser evitado sob chuva”, destacou o deputado, informando que essa é uma solução paliativa até que as obras definitivas sejam iniciadas e concluídas.

“A gente fez um requerimento pedindo atenção do DER-RJ no trecho, na prática, e felizmente a situação está melhorando”, encerrou.