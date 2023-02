RJ-153 será interditada definitivamente - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de fevereiro de 2023, 15:37 horas

Laudo do DRM aponta movimentação de terra na parte alta do morro; novos deslizamentos podem ocorrer

Barra Mansa – O Governo do Estado, através da Secretaria de Obras, decidiu interditar a RJ-153, na localidade da Serra da Mutuca, entre Amparo e Santa Izabel. Laudos técnicos, feitos pelo Departamento de Recursos Minerais do Estado (DRM – RJ), apontaram a existência de fissuras, conforme o DIÁRIO DO VALE havia antecipado na edição de sexta feira (24). Segundo o laudo geológico, o maciço, nome dado a um bloco rochoso irregular, está cedendo. Com isso, será feita uma sinalização aos motoristas mostrando a interdição da estrada. Durante a reunião foram apresentados vídeos, laudos e avaliações técnicas.

A decisão foi tomada durante a reunião, que contou com a presença do prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, o prefeito de Valença, Fernando Graça, o prefeito de Vassouras, Severino Dias, o prefeito de Quatis, Alúisio d´Elias, o deputado federal, Luiz Antônio Correa, o deputado estadual, André Correa, o secretário de Obras do Estado, Uruan Cintra de Andrade, o presidente Departamento de Estrada e Rodagem (DER-RJ), Pedro Henrique de Oliveira Ramos, o presidente do Departamento de Recursos Minerais do Estado (DRM – RJ), Luís Cláudio Almeida Magalhães, além de outros representantes. O encontro foi na sede da prefeitura da cidade.

“Fizemos uma reunião técnica para vermos as condições de trafegabilidade na RJ 153 e chegamos a conclusão que o maciço está cedendo, então não temos condições de continuar com o tráfego na estrada. Vamos interditá-la por problemas técnicos e de segurança”, salientou o Secretario de Obras do Estado, Uruan Cintra de Andrade. Segundo ele, a segurança dos usuários é mais importante. “Não podemos deixar que nossos usuários não tenham segurança em trafegar em nossas estradas. Vamos fazer a sinalização necessária para que mostre que a estrada está totalmente interditada”, revelou.

De acordo com Uruan, a técnica é parte fundamental nesse processo, uma vez que existe a possibilidade de novas chuvas na região pelos próximos dias. “Nós não podemos, de maneira nenhuma, nos afastarmos da técnica. O DRM fez um laudo apontando que o maciço de terra está trabalhando, então nós não temos condições de deixar a estrada aberta”, frisou.

A decisão foi baseada nas observações do terreno. Desde o primeiro relatório, em janeiro, até o de ontem (23), foi realizado um comparativo apontando uma evolução significativa da encosta, que já está com várias cicatrizes de escorregamento, indicando movimento de terra e consequentemente, deslizamentos a qualquer momento.

Recuperação da RJ-149

A secretaria de Obras do Estado e o DER iniciam neste sábado (25), obras de recuperação da RJ 149, que liga Amparo a Conservatória, passando pelo Turvo. A via tem 28 quilômetros de extensão e está com vários trechos sem condições de uso. A Previsão é de que em 30 dias essa via esteja totalmente liberada. “Dessa forma teremos uma rota alternativa mais rápida para os moradores da região”, disse Uruan.

Rotas Alternativas

Com a interdição da RJ-153, no trecho entre Amparo e Santa Isabel do Rio Preto, os motoristas têm algumas opções para se deslocar até as duas localidades ou o Sul de Minas, utilizando outras vias que cortam a região.

A seguir, o DIÁRIO DO VALE orienta quanto às opções de deslocamento enquanto a estrada não é reaberta para o trânsito:

De Amparo/Volta Redonda para Santa Isabel do Rio Preto pela Rio-São Paulo: acessar a Rodovia Presidente Dutra (BR-116) e pegar a saída para o distrito barramansense de Floriano, seguindo então pela RJ-159 e passando por Quatis, Joaquim Leite, Falcão e Passa Vinte – quando a estrada passa a ser conhecida como LMG-815. A estrada termina no entroncamento com a MG-457, no topo da Serra do Pacau, de onde o motorista pode seguir para Santa Rita do Jacutinga e, mais adiante, pegar a RJ-153 até Santa Isabel do Rio Preto.

De Amparo/Volta Redonda para Santa Isabel do Rio Preto pela Lúcio Meira: pegar a Rodovia Lúcio Meira (BR-393) até a entrada de Barra do Piraí, onde é possível seguir pela Rodovia Irmãos Freitas (RJ-137), que passa por Ibiabas, Conservatória e chega até Santa Isabel do Rio Preto.

De Amparo/Volta Redonda para o Sul de Minas pela Rio-São Paulo: acessar a Rodovia Presidente Dutra (BR-116) e pegar a saída para o distrito barra-mansense de Floriano, seguindo então pela RJ-159 e passando por Quatis, Joaquim Leite, Falcão e Passa Vinte – quando a estrada passa a ser conhecida como LMG-815. A estrada termina no entroncamento com a MG-457, no topo da Serra do Pacau, de onde o motorista pode seguir para Bom Jardim de Minas e acessar a Rodovia Vital Brasil (MG-267), ligação para diversos municípios do sul mineiro.

De Amparo/Volta Redonda para Santa Isabel do Rio Preto pela Lúcio Meira: pegar a Rodovia Lúcio Meira (BR-393) até a entrada de Barra do Piraí, onde é possível seguir pela Rodovia Irmãos Freitas (RJ-137), que passa por Ibiabas, Conservatória e chega até Santa Isabel do Rio Preto. Dali, o motorista pode seguir pela RJ-153 até Santa Rita do Jacutinga, pegando a MG-457 até Bom Jardim de Minas e acessar a Rodovia Vital Brasil (MG-267), ligação para diversos municípios do sul mineiro.

Para quem precisa ir do Sul de Minas ou de Santa Isabel do Rio Preto para Volta Redonda e Amparo, basta seguir o caminho inverso.