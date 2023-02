RJ-153 será liberada em meia pista a partir das 13h de hoje - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de fevereiro de 2023, 12:26 horas

Barra Mansa – O tráfego de veículos na RJ-153, que liga o distrito de Nossa Senhora do Amparo a Santa Izabel do Rio Preto, tem previsão de liberação, em meia pista, para a tarde desta quarta-feira (1), por volta de 13h, segundo a prefeitura de Barra Mansa. A queda de barreiras interditou pelo menos 12 pontos na via.

Já na estrada rural que faz a ligação entre os distritos de Floriano e Rialto, não há previsão para desobstrução do trecho interditado nas proximidades do Morro do Galego.