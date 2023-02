RJ-153: Serra da Mutuca é interditada - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2023, 17:05 horas



Barra Mansa – Um novo deslizamento de terra atingiu o km 23 da RJ-153, estrada que liga o a região ao Sul de Minas, entre a noite de quinta-feira e a manhã desta sexta (10), na altura da Serra da Mutuca, entre os distritos de Amparo, de Barra Mansa, e Santa Isabel do Rio Preto, em Valença. Em contato com o DIÁRIO DO VALE, a Defesa Civil de Barra Mansa informou que uma equipe já foi deslocada para o local e, após avaliação, foi confirmada a interrupção total da via. Segundo o órgão, mais da metade da pista foi afetada pelo escorregamento de terra.

Antes da interdição, o trânsito fluia em meia pista para os veículos leves, como carros e motos. O tráfego de veículos pesados no local está proibido desde o dia 5 de janeiro, quando houve nova queda parcial da estrada e do manilhamento. Ainda de acordo com a Defesa Civil, foram colocadas barreiras nos dois sentidos para evitar a passagem de veículos pesados, além de avisos sobre a proibição, mas alguns condutores estariam retirando as barreiras para passar com caminhões e outros veículos pesados, burlando as medidas tomadas no entorno.

Veja o vídeo abaixo: