Angra dos Reis – A pista no sentido Barra Mansa da RJ-155 foi desobstruída por volta de 12h45 desta sexta-feira (22). Um poste havia caído sobre a via devido à chuva que atingiu a região nesta manhã. O fluxo de veículos nos dois sentidos estava interrompido no local desde as 8h.

A desobstrução foi realizada por equipes da prefeitura de Angra dos Reis em conjunto com a Enel e Polícia Rodoviária Estadual.