Rodovia que liga Barra Mansa a Angra dos Reis será interditada nesta quinta

Matéria publicada em 4 de março de 2020, 12:22 horas

Rio Claro – A RJ-155 – Rodovia Saturnino Braga, que liga Angra dos Reis a Rio Claro, será totalmente interditada a partir das 16h de amanhã, quinta-feira (5). A medida preventiva foi tomada pelo superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), José Luiz, após nova vistoria realizada, na manhã desta quarta-feira, 4, com técnicos das prefeituras de Angra dos Reis e Rio Claro.

A decisão visa garantir a segurança das pessoas que transitam no local, já que parte da estrada, na altura do terceiro túnel, no sentido Angra X Rio Claro, deslizou em função das fortes chuvas que caíram na região nos últimos dias. Até lá, o tráfego de veículos continuará em meia-pista.

A partir da interdição da pista o tráfego de veículos só será possível pela Serra do Piloto, em Mangaratiba, ou pela Serra de Cunha, em Paraty. Os transportes coletivos serão feitos por baldeação, ou seja, os passageiros serão transportados até próximo a área acidentada, depois seguirão a pé por cerca de 100 metros até o outro lado, onde seguirão viagem em outro veículo, até seu destino.

Após o fechamento da estrada, o DER iniciará a instalação do canteiro de obras para o início da recuperação da rodovia. Ainda não há previsão de normalização da situação.