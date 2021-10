Roda de conversa com 100 pessoas foi realizada no sábado pelo MEP

Matéria publicada em 24 de outubro de 2021, 14:37 horas

Volta Redonda- Neste último sábado, dia 23, o MEP (Movimento Ética na Política), promoveu uma roda de conversa sobre a Covid-19, realizada via plataforma digital, na sala de aula do local.

Durante a abertura e saudação aos expositores da roda de conversa sobre a Covid-19, o professor Saulo Karol, coordenador da Comissão de Saúde do MEP e professor de Biologia/Física no Pré-Vestibular Cidadão, disse que a pandemia não acabou. “É como uma guerra, precisamos nos preparar para o pós-guerra”, disse.

O professor Saulo, ao iniciar o evento apresentou o panorama vacinal do Brasil e destacou a positividade de Volta Redonda no tocante à vacinação, e ressaltou que a cidade com 59,20% de vacinados com a 2º dose, destaca-se comparada com a média Nacional.

“A Secretária Municipal de Saúde de VR trabalhou bem. Contudo, tenho claro que as ponderações da sociedade organizada (inclui o MEP), a dedicação dos profissionais de saúde e a posição ativa de alguns agentes públicos também colaboram para estarmos neste patamar”, afirmou Saulo, na sua apresentação de abertura.

Na sequência, Saulo passou a palavra aos convidados.

Na horizontalidade da sala com 100 pessoas, a Dra. Nathalia Lambert, médica e psicanalista, ex-aluna do Pré-Vestibular Cidadão (2007\2009), fez abordagem relacionada com os aspectos psiquiátricos pós-pandemia. Em seguida a Professora Elienai Pereira, física, escritora e poetisa, voluntária no MEP, abordou sobre a importância da cultura no aspecto psicossocial nos entretenimentos. Já a Professora Patrícia Luciene, mestre em fisioterapia, declarada colaboradora no MEP, discorreu sobre a recuperação respiratória a médio e longo prazo pós-covid.

Já a Professora Hilda Bartolini, enfermeira, traçou o questionamento – “Estamos preparados para conviver com a covid nos hospitais?”, onde apresentou a sua experiência de enfermagem na UTI-Respiratória.

Quem também participou da roda de conversa foi o palestrante Ikaro Graciano, mestre em Taekwondo e professor de Educação Física.

O professor e mestre em Taekwondo deu ênfase ao papel das artes marciais no fortalecimento do organismo e da mente no pós-pandemia.

E para finalizar o encontro, a Professora Priscila Felix, fonoaudióloga, apresentou o tema “Impactos da pandemia no desenvolvimento da linguagem”, com ênfase nas crianças e adolescentes”, contou Saulo, que atuou como mediador do evento.

Considerações finais

Após as apresentações, o Dr. Miguel Tepedino, pediatra e membro da comissão, além de professor de biologia no Pré-Vestibular Cidadão, enfatizou a sincronia entre os temas abordados no evento, destacando a capacidade técnica de cada expositor sobre os temas Covid-19. Confira no vídeo, https://youtu.be/qgAdLm1VhNM.

Saulo Karol, em nome do Movimento, ao final agradeceu os participantes por terem ficado na sala durante duas horas. “Estou muito feliz e agradecido de estar com vocês nessa troca de conhecimentos, foi sem dúvida um grande evento de qualidade em presença e participação. Agradeço a doação de todos os palestrantes, e tantas pessoas de diferentes áreas, como médicos, acadêmicos de diferentes áreas ligados à UBM, UFF, UGB, UNIFOA, IFRJ, Estácio de Sá entre outras faculdades, pré-universitários, servidores públicos e cidadãos diversos. Fantástico! Muito obrigado”, manifestou agradecido o professor Saulo, articulador do evento científico-social.