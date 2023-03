Rodolfo Atala toma posse como novo delegado de Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 30 de março de 2023, 18:46 horas

Barra Mansa – Rodolfo Atala é o novo delegado titular de Barra Mansa. Atala, que tomou posse nesta quinta-feira (30), na sede da 90ª Delegacia de Polícia (DP), veio da 88ª DP, em Barra do Piraí. Quem assume o lugar de Atala é Antônio Furtado, ex-deputado federal e que na região trabalhou nas delegacias de Barra Mansa, Pinheiral (101ª DP) e Volta Redonda (93ª DP).

Há 10 anos no Sul Fluminense, Atala disse que conhece a incidência criminal na região e destacou que uma de suas missões será a de combater os crimes violentos.

– Já conheço Barra Mansa e está vindo comigo uma equipe com a missão de combater crimes violentos e, principalmente, elucidar os homicídios cometidos na cidade – afirmou o delegado.

Atala frisou ainda que atuará com inteligência e de forma integrada com outras forças de segurança e entidades da sociedade civil organizada.

– A Polícia Civil não é formada apenas por um delegado ou uma equipe. Chego aqui com o amparo de todos os policiais civis do estado do Rio de Janeiro – enalteceu, acrescentando que as operações da 90ª DP têm caráter sigiloso, mas ele que já está ciente de todas e dará prosseguimento a elas.

O ex-titular da 90ª DP, Flávio Narcizo, será transferido, mas até o fechamento desta edição, a Polícia Civil ainda não havia informado para qual delegacia.