Rodovia Rio-Santos é totalmente liberada

Costa Verde – A CCR RioSP informou, na noite deste sábado (5), que, após o término da inspeção técnica e análise dos últimos boletins meteorológicos, foi liberado o tráfego de veículos no último trecho que ainda estava interditado na rodovia Rio-Santos. O trecho é entre os km 473 e 455. Com isso, não há mais nenhuma interdição nos 270km da rodovia.

A concessionária reforça a importância do motorista respeitar a sinalização que foi implantada em algumas regiões da Rio-Santos. As interdições tiveram como objetivo preservar vidas e evitar que os motoristas ficassem expostos a riscos em áreas suscetíveis a deslizamentos. O trabalho da CCR RioSP contou com o apoio de órgãos de segurança pública.

A monitoração das condições climáticas continuará por parte da Concessionária em função do volume muito alto de chuvas acumuladas mas últimas 48 horas.