Rodoviária de Barra Mansa será fechada

Matéria publicada em 19 de março de 2020, 19:44 horas

Ônibus de linha da cidade irão parar na parte de fora do terminal

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable anunciou novas medidas para contenção e prevenção do coronavírus. A rodoviária será fechada. Os ônibus de linha da cidade, que passavam por dentro da rodoviária e estão circulando normalmente, irão parar na parte de fora do terminal. A medida atende decreto do Governo do estado do Rio. Já as rodoviárias de Angra dos Reis, Barra do Piraí, Resende, Três Rios e Volta Redonda vão funcionar normalmente, com as limitações de ônibus decretadas pelo Governo.

Decreto federal já havia suspendido as viagens interestaduais de ônibus com origem ou destino no Estado do Rio. Um decreto estadual suspendeu as viagens intermunicipais para o Rio e Região Metropolitana. Os ônibus que circulam na região Sul Fluminense continuam normalmente.

Além disso, a prefeitura cancelou por tempo indeterminado a operação do estacionamento rotativo do município. A decisão foi tomada com objetivo de resguardar a saúde dos operadores e reduzir possíveis chances de contaminação do Covid-19.

O secretário de Ordem Pública, Luiz Furlani, reforçou que nesse momento a preocupação do Poder Público é preservar a saúde dos operadores e da população em geral.

-Por isso liberamos todos operadores do estacionamento rotativo. Contamos com a participação e compreensão deles para que permaneçam em casa, evitando o risco de contágio do novo coronavírus – disse o secretário.

Furlani também informou que na noite desta quarta-feira (18), esteve na garagem da empresa que atua no município atendendo aos bairros Santa Clara e adjacências a fim de acompanhar e fiscalizar o processo de higienização dos coletivos.

-Estamos acompanhando a limpeza dos ônibus municipais, que é feita diariamente pelos funcionários da empresa utilizando o álcool gel, seguindo as recomendações da Secretaria de Saúde – frisou Furlani.

Outras medidas

Na manhã desta quinta-feira (19), a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Manutenção Urbana e Ordem Pública, fechou o acesso da Alameda Glaziou, localizada nas proximidades do Parque Centenário, popularmente conhecido como Jardim das Preguiças.

Uma equipe da Guarda Municipal foi enviada ao local para evitar qualquer tipo de aglomeração. De acordo Luiz Furlani, a medida foi tomada após a permanência de idosos no local mesmo diante das orientações sobre os grupos de riscos para a doença.

“Nós fechamos todo acesso da Alameda Glaziou, porque infelizmente alguns cidadãos não respeitaram as recomendações de evitar qualquer tipo de aglomeração. Tomamos a medida drástica de fechar o acesso para reduzir as chances de proliferação da doença”, frisou Furlani.