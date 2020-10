Rodrigo Caio será reavaliado no sábado e poderá jogar contra o São Paulo

Matéria publicada em 29 de outubro de 2020, 17:07 horas

Arrascaeta e Gabigol seguem desfalcando o clube carioca

Rio de Janeiro – O zagueiro Rodrigo Caio pode ser mais um reforço para o Flamengo durante partida contra o São Paulo, no próximo domingo (01), pela 19ª rodada do Campeonato Carioca Série A, no Macaranã. Rodrigo Caio voltou a treinar com o grupo, nesta quinta-feira (29), no Ninho do Urubu, e tem boas chances de ser relacionado.

O zagueiro não está jogando desde a vitória do Brasil sobre o Peru, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, no dia 13 de outubro. Durante a reapresentação ao Flamengo, Rodrigo realizou exames que indicaram um edema ósseo no joelho direito e desde então fazia fortalecimento no local.

Ele foi liberado para intensificar a parte física no início desta semana e já na quinta-feira treinou normalmente. O elenco folgará na sexta-feira (30), mas no sábado (31) o zagueiro fará reavaliação para confirmar se será relacionado para jogar contra o São Paulo.