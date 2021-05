Rodrigo Drable afirma em live que taxa de iluminação é necessária

Matéria publicada em 14 de maio de 2021, 16:55 horas

Prefeito lembra que valor cobrado em Barra Mansa será o menor da região e que é necessário que prefeituras tenham receita para prestarem serviços

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable (DEM) falou, durante transmissão ao vivo por redes sociais, da aprovação da taxa de iluminação pública (Cosip) pela Câmara Municipal. Ele disse que o município precisa muito da receita, principalmente nesse momento de crise, destacando que a arrecadação estimada com a contribuição será destinada ao pagamento de contas de energia, e que o dinheiro que saía dos cofres da prefeitura para esse fim será destinado à compra de luminárias de LED, que, além de gerarem mais luz, gastam menos energia.

Drable mencionou Resende como exemplo da adoção dessa tecnologia:

– Vejam Resende. A cidade está toda iluminada com LED, que além de ser mais bonita e luminosa, gasta muito menos energia. Mas Resende tem Cosip – disse o prefeito, acrescentando que a arrecadação é necessária para o município poder prestar serviços.

– O valor da Cosip em Barra Mansa vai ser metade do que é cobrado em Volta Redonda, mas as pessoas querem que, com arrecadação menor, a cidade tenha o que a cidade vizinha oferece – argumentou.

Saúde

O prefeito destacou o trabalho que vem sendo feito em Barra Mansa na gestão da pandemia e da vacinação, e falou do novo hospital que será construído e prestará serviços com qualidade de rede particular, mas gratuitos, por ser do SUS: “Até há algum tempo, Barra Mansa era o patinho feio da região. Agora somos referência”, disse.

Sobre vacinação, o prefeito afirmou que vai chegar novo lote de vacinas Coronavac e que, caso o município receba o percentual correto, como tem ocorrido, o déficit de segundas doses dessa vacina será zerado.

Pátio de manobras

Rodrigo Drable falou também sobre as obras do Pátio de Manobras. Ele informou que na próxima semana serão entregues as casas para as pessoas que moram atualmente no terreno perto da Rua Eduardo Junqueira, no Centro. Com isso, será possível concluir a construção de um viaduto, cuja obra se encontra parada por esse motivo.

O prefeito revelou que calcula que as obras estejam concluídas em julho de 2022, daqui a quatorze meses.