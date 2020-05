Rodrigo Drable afirma que vai recorrer contra fechamento do comércio

Matéria publicada em 14 de maio de 2020, 20:14 horas

Prefeito afirma que é contra ‘fechamento preventivo’ antes de vagas nos leitos da cidade serem ocupadas

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable disse, durante transmissão ao vivo feita pelas redes sociais nesta quinta (14), que aindaq não foi notificado da decisão judicial que manda fechar novamente o comércio da cidade, mas afirmou que vai recorrer, por não concordar com um fechamento antecipado, devido à possibilidade de doentes da Baixada Fluminense serem transferidos e ocuparem os leitos da cidade.

Rodrigo disse ainda que teve informações de que o Sicomércio de Barra Mansa já recorreu da decisão, e lembrou que cerca de 20 mil pessoas trabalham no comércio na cidade, que tem sua economia baseada nessa atividade: “Não são as grandes indústrias as maiores empregadoras em Barra Mansa, é o comércio”, declarou.

O prefeito acrescentou que, caso com a vinda de pacientes de outras regiões a cidade atinja o limite de leitos previsto no acordo, não vai se furtar a fechar o comércio, mas acrescentou que no momento a prefeitura tem cerca de 30 ventiladores mecânicos parados.

STF

O prefeito lembrou ainda que uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que cabe a prefeitos e governadores tomarem as medidas de combate á Covid-19 no âmbito dos estados e municípios:

– O prefeito de Barra Mansa sou eu. Eu fui eleito para isso e o que vimos fazendo, até agora, está dando certo. Lamento que a justiça local tenha se sobreposto a uma decisão do STF – disse.

O prefeito lamentou ainda que a mesma justiça que manda fechar novamente o comércio, por causa de uma potencial falta de leitos, tenha se recusado a preservar as vagas que a cidade gerou para seus cidadãos.

‘Enfermaria da Baixada’

Rodrigo Drable afirmou ainda que seria desumano recusar vagas de trtamento intensivo a pessoas que, se não tiverem acesso a isso, vão morrer. Mas acrescentou que não concorda com a cessão de leitos de média complexidade para pacientes de fora da cidade: “Não podemos ser a enfermaria da baixada”, disse.