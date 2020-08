USF do bairro Mangueira será reformada e ampliada

Matéria publicada em 10 de agosto de 2020, 17:27 horas

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, o secretário de Sáude ,Sérgio Gomes, o vereador Elias da Corbama e o presidente da associação de moradores da Mangueira, David Pereira Neto, visitaram a USF (Unidade de Saúde da Família), Braulino de Brito, no bairro Mangueira, em Barra Mansa, nesta segunda-feira (10), onde o prefeito anunciou sobre a reforma e ampliação da unidade. O contrato com a empresa responsável pelos serviços foi assinado e as obras estão previstas para serem iniciadas no fim de agosto, com o prazo de conclusão de até 120 dias. A iniciativa faz parte do pacote de investimentos e melhorias que a Prefeitura de Barra Mansa tem executado ao longo do atual governo.

O secretário de Saúde afirmou que o serviço beneficiará não apenas a comunidade da Mangueira, mas também os bairros vizinhos.

– Esse posto tem cadastrado mais de seis mil usuários. Além de atender os moradores da Mangueira, o USF também recebe os residentes dos bairros Recanto do Sol, Cajueiro e Minerlândia. Aqui será feito um grande investimento, o maior em relação a reforma e ampliação das nossas unidades – explicou o Sérgio Gomes.

O presidente da associação de moradores, David Pereira Neto, comemorou o investimento.

– Levando em consideração o crescimento do bairro, esse serviço irá nos beneficiar e muito. Há mais de 15 anos não temos uma melhoria desse porte na unidade e tenho certeza que esse investimento melhorará a qualidade nos atendimentos. Sem dúvida é um grande presente para nós – disse.

Dona de casa Maria Aparecida da Cunha Souza, moradora do bairro Cajueiro, concordou que a reforma beneficiará a comunidade e redondezas.

– Na unidade já contamos com uma equipe de profissionais de excelência, sempre que eu precisei vir me consultar fui muito bem tratada. Mas nós sentíamos falta de um ambiente mais apropriado. Receber essa notícia é motivo de comemoração e muita alegria. Só temos a agradecer – concluiu.