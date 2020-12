Rodrigo Drable anuncia nas redes sociais que está com Covid-19

Matéria publicada em 5 de dezembro de 2020, 13:31 horas

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, anunciou nas redes sociais que está com Covid-19. A afirmação foi na noite de sexta-feira (05), em sua página no Facebook. Drable disse que estava fazendo isolamento preventivo até o resultado do teste ter sido divulgado na sexta.

– Queridos amigos, hoje eu faria uma Live sobre o combate ao Covid, trazendo as atualizações, mas infelizmente eu peguei essa porcaria também! Estou em casa desde segunda, fazendo isolamento preventivo, mas o teste de hoje confirmou. Tive sintomas leves na terça e quarta, mas estou muito bem, e o exame apontou que nos próximos dias já estarei liberado – disse Drable no Facebook.

O prefeito também pediu para que a população não diminua os cuidados para com o novo coronavírus. Drable destacou que durante sua campanha política nas eleições deste ano utilizou de máscara e álcool.

– Durante a campanha toda, utilizei máscara, usei álcool e, apesar de estar na rua o dia todo, no meio de muita gente, não peguei. Fui pegar em um churrasquinho com 5 amigos, onde deixei a máscara de lado. Temos que ser vigilantes e manter os cuidados o tempo todo mesmo – confessou Drable.