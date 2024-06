Rodrigo Drable anuncia pacote de investimentos em obras e serviços para BM

Barra Mansa – Antes de fazer o anúncio oficial à população no tradicional Calçadão Dama do Samba, o prefeito Rodrigo Drable teve um encontro com jornalistas na tarde desta sexta-feira (14) para falar sobre o lançamento do Programa Estratégico de Obras e Serviços (PEOS).

O evento, que aconteceu na sede da Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Barra Mansa (Aciap-BM), contou com a presença de autoridades e secretários municipais. Na ocasião, Drable revelou que o PEOS consiste um pacote de R$ 455 milhões a serem investidos na cidade.

Segundo o prefeito, o PEOS é o maior pacote de obras e serviços já anunciados para o município, com investimentos nas áreas da Saúde, Educação, Pavimentação, Iluminação Pública e Segurança, dentre outros. “Vou encerrar o meu governo e deixar dinheiro na conta para o próximo prefeito. Eu não estou só resolvendo o problema da minha gestão, de 30 de dezembro. Vou deixar dinheiro para o restaurante (Restaurante do Povo) funcionar por mais um ano e vou sair”, afirmou.

Abastecimento

Uma das áreas que receberão investimentos do governo municipal é a de tratamento de água. O bairro Getúlio Vargas, por exemplo, passará a contar com uma nova Estação de Tratamento. “A água produzida aqui no Quartel tem que atravessar o Ano Bom e chegar no Getúlio. Quando chega, não tem pressão até o fim da linha, a água não chega na parte alta. Então, eu estou fazendo uma nova estação de tratamento no Getúlio Vargas por R$ 1,825 milhão”, anunciou. Drable disse que também vai investir nos reservatórios do SAAE no Ano Bom e no Cantagalo, para resolver de vez o problema de abastecimento no Siderlândia. “No total, serão R$ 52.425.000,00 investidos em abastecimento”.

Expo-BM

O prefeito anunciou ainda que, em 2024, voltará a ser realizada uma das exposições mais tradicionais do Sul Fluminense, a Expo-BM. “Estamos todos esperando há muito tempo a volta da Expo-BM. E nós vamos fazer um programa incentivado, captando recursos. Este ano, serão investidos R$ 4 milhões na Expo-BM”, revelou.

Cultura

Na lista de reformas que serão feitas estão a Fazenda da Posse, que receberá novos banheiros, e a Estação Ferroviária. “Na área de Cultura são R$ 4.880.000,00 em investimentos”, pontuou Rodrigo Drable.

Condomínio industrial

“O Condomínio Industrial, que eu falo desde a transferência da titularidade da posse para a companhia, dos investimentos já feitos nesse período. Os construtores estão fazendo a fazendo para entrega do condomínio funcionado. A gente já totaliza R$ 19 milhões em investimentos. Serão investidos mais R$ 18 milhões lá dentro a partir da venda. O condomínio tem que produzir recurso e tem que se retroalimentar para a produção. À medida que for vendendo os lotes, aquele valor da venda dos lotes vai ser reaplicado nesse condomínio e em novas áreas que serão adquiridas”, completou.

“Com dinheiro em conta, diferente daquilo que eu herdei, que eram obras paralisadas, sem pagamento que havia sido feito e sem expectativa de receita para se continuar o que havia sido dado início, estou deixando todo o recurso para a execução. Vou conseguir entregar tudo isso? Provavelmente muitas obras estarão em andamento, mas com dinheiro garantido em conta”, acrescentou Rodrigo Drable.