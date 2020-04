Rodrigo Drable apresenta projeto de lei que exige uso de máscaras para funcionários e clientes de comércios

Matéria publicada em 17 de abril de 2020, 09:28 horas

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable enviou, na quinta-feira (16), um projeto de lei ao legislativo que exija o uso de máscaras aos funcionários e clientes do comércio de Barra Mansa, como uma forma de combater a pandemia do coronavírus. Segundo o prefeito, apenas clientes com as devidas proteções poderão entrar nos estabelecimentos.

Na manhã desta sexta-feira (17), Drable destacou que a medida não é um decreto municipal, e sim de um projeto de lei, que pode ser aprovado ou não pelo legislativo. Se o projeto for aprovado, a lei entrará em vigor na próxima quarta-feira (22).

– Não adianta ter várias pessoas de máscara no estabelecimento sendo que uma está sem e ainda não respeita o limite de espaçamento de uma para outra, correndo risco de contaminar a todos no local – declarou o prefeito de Barra Mansa, acrescentando que os estabelecimentos que descumprirem a medida serão multados e poderão ter o alvará cassado.

Um dos supermercados do município, por pensar que se tratava de um decreto municipal, divulgou um cartaz na loja, dizendo que só seria permitida a entrada de clientes usando máscaras a partir da quinta-feira (16).