Rodrigo Drable assume cargo no governo Cláudio Castro

Barra Mansa – O ex-prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, foi nomeado nesta terça-feira (8) como subsecretário da Subsecretaria de Articulação Institucional, vinculada ao governador Cláudio Castro. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro de hoje. Drable assume o cargo anteriormente ocupado por Anderson de Paula Sampaio, atualmente assessor especial do Tribunal de Contas do Estado do Rio.

Rodrigo Drable, que concluiu seu segundo mandato como prefeito de Barra Mansa em dezembro de 2024, é reconhecido por sua gestão voltada para o desenvolvimento econômico e social do município. Durante seu período à frente da prefeitura, estabeleceu uma parceria sólida com o governo estadual, gerando diversas iniciativas conjuntas.