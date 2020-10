Rodrigo Drable caminha por bairros da cidade e conversa com moradores sobre obras

Matéria publicada em 27 de outubro de 2020, 12:45 horas

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, acompanhado de sua vice, Fátima Lima, caminhou pelo bairro Roberto Silveira conversando com a população. Os candidatos à reeleição ouviram as principais demandas dos moradores do bairro localizado na região central do município.

Uma das conquistas da gestão de Drable para a localidade, destacada pelos próprios moradores, foi a reforma da Escola Municipal Prefeito Leonísio Sócrates Batista. É o caso da manicure Lucimara Aparecida, mãe da Nicolly, estudante do Pré II na escola do bairro, que ganhou uma nova cozinha, com um amplo e arejado refeitório, além da reforma dos banheiros e corredores.

“Eu estou com o Rodrigo porque acho que ele foi um bom prefeito. Não tenho nada a reclamar. A reforma da escola da minha filha ficou excelente, agora as crianças têm um local mais digno para fazer as refeições e as merendeiras para trabalharem”, comentou Lucimara.

Mais uma vez, o prefeito e candidato à reeleição foi bem recepcionado pelos moradores. “Por onde a gente anda o carinho aumenta, as pessoas são participativas, demonstram que estão com a gente. E isso é um estímulo pra gente continuar trabalhando”, declarou Rodrigo Drable.

A vice-prefeita Fátima Lima destacou que as medidas de prevenção à Covid-19 estão sendo tomadas durante as caminhadas. “Nós estamos seguindo todos os protocolos recomendados, apesar de ser um movimento de rua, muito necessário para fazermos um balanço da nossa gestão baseado na opinião da população. Temos sentido uma energia muito boa, um calor humano fantástico das pessoas demonstrando que estão conosco e querem continuar avançando”, disse Fátima Lima.