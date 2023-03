Rodrigo Drable comparece à inauguração do Espaço Sesc + Saúde - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de março de 2023, 16:29 horas

Local irá oferecer exames de mamografia gratuitamente este mês; outros serviços serão realizados a preços simbólicos

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable esteve na manhã desta terça-feira (7), na inauguração do Espaço Sesc + Saúde, que vai funcionar na unidade Sesc do município, localizada no bairro Ano Bom. Para marcar o Mês da Mulher, o local acaba de receber um mamógrafo fixo, que durante as próximas semanas irá beneficiar gratuitamente a comunidade. A novidade, que é a primeira do interior do Estado, foi trazida pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ), juntamente com o Sesc e o Sindicato do Comércio Varejista de Barra Mansa (Sicomércio- BM).

Dentre os presentes estavam o presidente da Fecomércio-RJ, Antônio Florêncio de Queiroz Júnior, a presidente do Sicomercio-BM, Lilian Panizza, a vice-prefeita, Fátima Lima, os secretários de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bruno Paciello; de Planejamento Urbano, Eros dos Santos; e de Ordem Pública, Daniel Abreu; além da vereadora Luciana Alves e o ex-deputado estadual Marcelo Cabeleireiro.

Durante o evento o prefeito Rodrigo Drable destacou o que representa a chegada do novo equipamento e como isso será benéfico à população.

“Gostaria de agradecer imensamente a visita do presidente Antônio Queiroz e, neste Mês da Mulher, aproveito também para cumprimentar toda a equipe feminina do Sicomércio, da Fecomércio, do Sesc e minha vice-prefeita Fátima. É um prazer enorme estar aqui hoje para celebrar a inauguração deste atendimento que para nós é tão importante e agrega um público que não é contemplado pela estrutura regular de saúde pública, pelo SUS. O equipamento que está sendo trazido inova e amplia a nossa capacidade de atendimento”, comentou o prefeito.

O presidente da Fecomércio-RJ, Antônio Florêncio de Queiroz Junior, que recebeu na segunda-feira (6) o título de cidadão barra-mansense em sessão na Câmara Municipal, falou sobre a relação que tem com o município.

“É uma satisfação enorme estar aqui, especialmente na véspera de um dia tão emblemático. O que nós pudermos trazer pra cá, nós traremos. Uma das razões por estar aqui é o prefeito, com quem tenho uma relação de respeito e admiração enorme, exatamente por essa visão que ele demonstra em seus projetos e iniciativas. Está na nossa obrigação fazer um país melhor para que todos tenham atendimento igual e possam usufruir das mesmas oportunidades. Educação e saúde são bens básicos. É isso que transforma um país”, destacou Antônio.

Além de mamografias, o Espaço Sesc + Saúde também vai oferecer exames Papanicolau e atendimento de psicologia a preços simbólicos. O Sesc está localizado na Av. Tenente José Eduardo, 560, Ano Bom.

VISITA

Uma equipe do Sesc também esteve nesta terça-feira na sede da Prefeitura de Barra Mansa para conhecer as instalações. Os secretários de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello, e de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, acompanharam o trajeto por alguns ambientes e salas do prédio.