Rodrigo Drable confere asfaltamento de ruas do São Sebastião

2 de dezembro de 2021

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, percorreu diversas ruas do bairro São Sebastião na manhã desta quinta-feira, 02, para conferir o asfaltamento realizado na localidade. Ele esteve acompanhado do subprefeito da Região Leste, Marco Chiesse, do presidente da Câmara, Luiz Furlani, e do vereador Demerson Novais, o Deco. Os serviços realizados foram executados por equipes da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana.

“O São Sebastião é um dos bairros de Barra Mansa com o maior número de ruas. Asfaltamos praticamente o bairro inteiro e o serviço ficou excepcional. Este é o maior asfaltamento da cidade em toda a sua história. É um avanço entre muitos outros que estamos promovendo. Gostaria de agradecer o deputado Marcelo Cabeleireiro, pois sem ele não teríamos conseguido o material para fabricar o asfalto e também ao governador Cláudio Castro”, falou Drable.

O subprefeito da Região Leste destacou a satisfação dos moradores com os reparos. “A pavimentação aconteceu em várias ruas da comunidade. Foi uma obra muito importante e esperada. Agradeço as equipes da Prefeitura que executaram os serviços e aos vereadores Deco e Furlani pelo apoio”, destacou Marco Chiesse.

Deco se disse satisfeito pelo retorno positivo da população. “O São Sebastião é um dos maiores e mais antigos bairros da Região Leste. A população aguardava por essas intervenções há mais de 20 anos. Todos estão muito satisfeitos e felizes com o asfaltamento das ruas”.

FOTO: Paulo Dimas

Prefeito foi ao bairro São Sebastião verificar asfaltamento