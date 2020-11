Rodrigo Drable confirma que foi afastado da prefeitura, mas diz que vai recorrer da decisão

Matéria publicada em 21 de novembro de 2020, 07:19 horas

Independente da decisão de recurso, prefeito reeleito assume normalmente no dia 1 de janeiro

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable afirmou, em uma live, que foi afastado novamente de seu cargo por decisão judicial, mas que na próxima semana deve estar de volta. A afirmação foi feita, pois cabe recurso ainda.

“Na próxima semana devo estar de volta”, disse o prefeito, que vai a Justiça e recorrer da decisão.

O afastamento, no entanto, não muda em nada a diplomação e posse de Rodrigo Drable, reeleito na eleição de domingo.

Ele assume normalmente no próximo dia 1 de janeiro, já que que o pedido de afastamento atinge somente o mandato atual. O prefeito não foi considerado inelegível por conta desse processo, fez a campanha normalmente, venceu a eleição e assume a prefeitura para o próximo mandato.

Entenda o caso

Rodrigo foi afastado do cargo no dia 14 de julho deste ano por causa de um processo que investiga um suposto esquema de compra de votos para rejeitar o parecer prévio do TCE (Tribunal de Contas do Estado do Rio), contrário às contas do Executivo referentes ao ano de 2018.

O prefeito foi reintegrado no dia 31 do mesmo mês após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, acatar pedido de liminar feito pelo chefe do Executivo.

Em 06 de novembro, o presidente do STF, ministro Luís Fux, revogou a decisão de Dias Toffoli e foi mantido o afastamento do prefeito.

Também foram afastados os vereadores Paulo Chuchu (DEM) e Zélio Show (Republicamos).