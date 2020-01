Rodrigo Drable discute serviços que estão sendo desenvolvidos em Barra Mansa

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2020, 07:27 horas

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa Rodrigo Drable se reuniu com representantes da Prefeitura Municipal na manhã desta quinta-feira (30), para alinhar os principais serviços que estão sendo desenvolvidos na cidade. Dentre os assuntos levantados, o chefe do Executivo apresentou novidades sobre regularização das empresas, Minha Casa Minha Vida, Pátio de Manobras, novos investimentos e asfalto. A Educação teve destaque, o anúncio da entrega de dois colégios, kit escolar, uniformes, alimentação de qualidade na merenda, novas carteiras e laboratórios de ciências.

Presentes na reunião estiveram os secretários de Educação, Fernando Vitorino, Planejamento Urbano, Eros dos Santos, Fazenda, Leonardo Ramos e Habitação, Alberto Almeida Carneiro.

Fazenda – De acordo com o prefeito de Barra Mansa, está circulando uma notícia de que algumas empresas estão sendo excluída do sistema Simples Nacional, após a identificação de erros no faturamento do imposto. Sobre o assunto o Executivo explica. “Isso é algo que a gente não tem controle. As empresas cometeram erro, mas estamos dispostos a ajudar”.

O prefeito ainda falou que das 73 empresas que apresentaram a irregularidade, apenas 21 procuraram a prefeitura para normalizar a situação. “Eu já havia dito que receberia cada representante dessas empresas. Veio até mim um conjunto de contadores e estamos fazendo o possível para ajuda-los na regularização. Os que ainda não vieram, podem procurar o secretário de Fazenda, Leonardo Ramos, para normalizar a situação”, disse.

Educação – Junto com a chegada do novo ano letivo, diversas novidades também foram divulgadas por Drable. Uma delas é a inauguração do Colégio Washington Luiz, em Saudade, e da Escola Santo Antônio, no Colônia Santo Antônio. “Vamos iniciar o ano com as duas escolas em funcionamento. Além disso, estamos trocando cerca de dez mil conjuntos de carteiras e mesas das unidades”, comemorou.

Sobre material escolar e uniforme, o prefeito garante que os pais não precisam se preocupar, pois também serão entregues aos estudantes.

Em 2020, 16 novos laboratórios de ciências altamente equipados serão entregues à comunidade escolar. Com o investimento, Barra Mansa contará com o total de 20 unidades de ensino que contarão com o espaço, gerando um maior conhecimento e despertando a curiosidade dos estudantes.

Também tem novidade sobre merenda escolar, que ganhará ainda mais diversidade e qualidade. “Conseguimos finalizar o processo de aquisição de gêneros alimentícios de agricultura familiar pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Com isso vamos conseguir movimentar R$ 1,2 milhões na economia de Barra Mansa, além de levar um alimento com melhor qualidade às escolas”.

Habitação – O programa do Governo do Estado, Minha Casa Minha Vida, foi liberado na última quarta-feira (29), pela Caixa Econômica Federal (CEF). Segundo Drable, a Secretaria Municipal de Habitação está trabalhando na priorização das famílias que estão em áreas de risco. “Pessoas que vivem as margens dos rios que alagam e em beira de barranco que pode desabar terão prioridade, desde que tenham cumprido os requisitos exigidos pela CEF. Nós esperamos divulgar a lista em 15 dias e entregar os apartamentos em meados de abril”, disse o prefeito, afirmando ainda que Barra Mansa nunca teve tanta unidade habitacional construída.

Planejamento Urbano – Rodrigo afirmou que após tantas décadas de projetos, as obras do Pátio de Manobras foram retomadas. “Ficamos sete anos com as obras paradas. Esse é um sonho antigo da cidade e agora conseguimos ver esse sonho sendo realizado”.

Além disso, contou que a secretaria está trabalhando para a liberação de três alvarás de três grandes empreendimentos. “Esses novos empreendimentos vão gerar 300 empregos nas obras e depois 500 no funcionamento. Serão magazines comerciais, que vão alavancar a economia na cidade”, festejou.

Asfalto – O prefeito contou que o asfalto nos bairros São Luiz, Cotiara e Vila Maria serão concluídos até a próxima semana. Após isso, Barra Mansa receberá em diversos outros pontos o investimento. “Vamos atacar diversos pontos da cidade. Nosso planejamento é de fazer quase 50 km de asfalto, um recorde no município. Somos cientes de que ainda há muito problema para enfrentar e o avanço acontece no dia-a-dia, mas eu afirmo que ainda tem muita coisa pela frente”, garantiu.

O muro do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), no bairro Boa Sorte, está sendo derrubado. A intervenção tem como objetivo melhorar a entrada no bairro vizinho, o Piteiras. Após a intervenção ser concluída, o espaço receberá a malha asfáltica.