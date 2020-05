Rodrigo Drable diz que há risco de voltar a fechar o comércio de Barra Mansa

Matéria publicada em 5 de Maio de 2020, 19:40 horas

Prefeito vai acompanhar evolução do número de casos e considera provável que cidade tenha de parar novamente

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable disse, em transmissão ao vivo feita -pelas redes sociais, que é provável que ele precise decretar novamente o fechamento do comércio. Ele disse que, a partir dos próximos dias, vai ser possível verificar a intensidade do crescimento do número casos da Covid-19 desde que o comércio foi reaberto, na semana passada.

– Sei que vão reclamar, que vão me xingar, mas se for preciso, se houver um cenário ruim, podemos ter que parar de novo – disse o prefeito.

Rodrigo falou