Rodrigo Drable diz que procuradora vai analisar liminar que impede flexibilização do comércio

Matéria publicada em 23 de abril de 2020, 21:25 horas

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable disse, em live, na noite desta quinta-feira, que a procuradoria do município vai analisar amanhã a liminar obtida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Volta Redonda, determinando que Barra Mansa mantenha as medidas de restrição voltadas ao isolamento social e ao impedimento de aglomerações, a fim de prevenir o contágio e propagação do coronavírus (Covid-19) na cidade.

Na live, o prefeito afirmou que o município foi o primeiro a adotar as medidas de contenção contra o novo coronavírus para proteger a população e estruturar a rede municipal de Saúde.