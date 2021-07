Matéria publicada em 7 de julho de 2021, 12:56 horas

Durante encontro, foram debatidos projetos educacionais para o município

Barra Mansa – Na noite desta terça-feira (06), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, recebeu em seu gabinete a visita do ex-lutador brasileiro de artes marciais mistas e lenda do MMA, Rogério Nogueira, o Minotouro, e sua equipe para a apresentação de um projeto educacional para o município. Participaram da reunião a vice-prefeita Fátima Lima e secretários municipais.

Durante o encontro, Drable levou Rogério Minotouro até o projeto social de Jiu-jitsu DNA Pitbull, do mestre Adriano, no bairro Nove de Abril, na Região Leste. O projeto ensina a arte marcial para 90 crianças e jovens, com idade a partir de 5 anos, sendo algum deles destaque no esporte, acumulando títulos e medalhas.

O prefeito Rodrigo Drable, apontou a importância de projetos que abram oportunidades para os jovens. “Projetos como o do Adriano Pitbull nos enchem de esperança de que as nossas crianças terão um futuro diferente. A gente tem que reconhecer e incentivar. Trazer o Rogério Minotouro, que é um grande ídolo do esporte, para a academia do projeto é uma realização, não só para as crianças, mas para todos nós”.

Rogério Minotouro apontou a importância do esporte como uma ferramenta de transformação social. “A gente pretende trazer, em primeiro lugar, os valores do esporte, das artes marciais e da prática esportiva. Todas as lições que o esporte vai trazer, como disciplina, autocontrole, respeito, honestidade, trabalho em equipe e empatia. São valores importantes que são trazidos para que a criança tenha consciência que pode ter uma vida melhor através do esporte”.

O mestre Adriano Pitbull agradeceu a visita e destacou a importância da presença do ídolo para as crianças atendidas pelo projeto. “Para mim é muito maneiro mostrar alguém que é do Jiu-jitsu, como eu, para eles. O Jiu-jitsu só depende deles, eles podem chegar onde quiserem. O esporte é uma matemática. Você multiplica. Quanto mais você treina, mais você acerta. Levando isso para a vida, de acertar, errar, uma hora você vai parar de errar e seguir o caminho certo. Só tenho a agradecer ao prefeito por essa visita, sou fã do Minotouro. Momentos como esse criam uma expectativa de vida para essas crianças e mostra que nada é impossível”.