Matéria publicada em 18 de maio de 2021, 11:35 horas

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, e a vice-prefeita Fátima Lima se reuniram com a Agência de Desenvolvimento Regional – ADR LÍDER Vale Médio Paraíba, para estudar ações integradas com foco no desenvolvimento do município. Entre os temas apresentados estão tecnologia, mobilidade, educação e turismo.

Participaram da reunião os secretários de Desenvolvimento Econômico Tecnologia e Inovação, Bruno Paciello, de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, e de Educação Marcus Barros, a gerente de Turismo da PMBM, Bhella Santos, o presidente da ADR LIDER, Antônio Carlos Vilela, o coordenador do projeto de cicloturismo do Sul Fluminense, Evandro Glória, a diretora de Turismo na ADR LÍDER – Vale Médio Paraíba e empresária, Denyse Singulani.

Um dos pontos de destaque foi a criação de um circuito turístico, que poderá ser feito de bicicleta, com totens informativos em diversos pontos turísticos do município.

O prefeito Rodrigo Drable falou sobre o objetivo do encontro “A reunião com o grupo ADR LÍDER nos permitiu projetar ações conjuntas para os próximos anos, desenvolvendo segmentos específicos, não só com um viés empresarial, mas também trabalhando a logística, os modais de transportes e o desenvolvimento da educação. Penso que é fundamental para o sucesso dos empreendimentos que a sociedade se envolva, literalmente, nas ações governamentais que tendem a fazer com que a região se desenvolva”.

A vice-prefeita Fátima Lima destacou a necessidade de ações conjuntas entre os municípios. “É importante pensar no desenvolvimento, não somente do município, mas da região em que está inserido. Foi muito interessante o encontro, pois tivemos avanços significativos nas propostas apresentadas”.

A diretora de Turismo na ADR LÍDER – Vale Médio Paraíba e empresária, Denyse Singulani, explicou como o projeto impactará o município e a região. “A gente está buscando o apoio da prefeitura para conseguirmos dar continuidade ao projeto do cicloturismo, que envolve todas as cidades da região. Mas é muito importante que cada prefeito entenda o quanto isso vai trazer desenvolvimento para as cidades. Desenvolver os produtos locais, trazer atrativos e fazer com que a cidade seja reconhecida”.

A ADR LÍDER – Vale Médio Paraíba é uma Agência de Desenvolvimento Regional que tem como objetivo planejar e executar projetos considerando as necessidades e potenciais de desenvolvimento específicos do Vale Médio Paraíba Fluminense. O grupo reúne líderes com a missão de liderar e promover ações integradas dos atores estruturantes da sociedade, visando o desenvolvimento sustent