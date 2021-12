Rodrigo Drable e Fátima Lima participam do evento ‘Café com Pastores’

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2021, 18:29 horas

Encontro foi uma grande confraternização de final de ano, com direito a culto, apresentação do cantor gospel Luiz Arcanjo e de balanço das ações do Executivo e do Legislativo

O prefeito Rodrigo Drable e a vice-prefeita Fátima Lima participaram na manhã desta sexta-feira, dia 03, do evento ‘Café com Pastores’. Promovido pela vereadora Luciana Alves e pelo Conselho de Pastores do município (Copebam), a atividade aconteceu no salão do Ilha Clube, no Ano Bom. O encontro foi uma grande confraternização de final de ano, com direito a culto, apresentação do cantor gospel Luiz Arcanjo e de balanço das ações do Executivo e do Legislativo.

O prefeito Rodrigo Drable destacou que o evento é uma oportunidade de reflexão. “É um prazer enorme estar aqui e celebrar com tantos amigos essa ocasião. Estes cafés são ótimas oportunidades para fazermos um balanço, uma reflexão, sobre como as coisas estão e o que podemos melhorar. Gostaria de aproveitar para analisar a Saúde em nosso município: estamos tomando todas as medidas de prevenção contra Covid-19, nossos dados e números são positivos. Mas isso não significa que não estamos cientes dos riscos, estamos atentos! Eu quero agradecer também a equipe de Saúde que tem feito um trabalho impecável”, destacou o prefeito, agradecendo a presença de todos.

O encontro foi ministrado pela vereadora Luciana Alves, que também é pastora e responsável pelo Projeto de Lei ‘Templo Legal’ – que visa a regularização dos alvarás de funcionamento das igrejas. O PL está sendo protocolado na Câmara.

“O café da manhã tem o objetivo de levar informações para os pastores sobre as ações que foram feitas pelo Executivo e pelo Legislativo. É uma forma de ficarmos atentos às medidas e aos protocolos. Foi uma manhã maravilhosa com a presença do nosso prefeito Rodrigo Drable, da vice-prefeita Fátima Lima, e tantos outros”, disse a vereadora.

Também participaram do Café com Pastores a primeira-dama do município, Regina Borges Costa; deputado estadual Marcelo Cabeleireiro; presidente da OAB, Aloizio Perez; presidente da CDL, Leonardo dos Santos; presidente do Sicomércio, Hugo Tavares; presidente da Aciap, Matheus Gattás; além de vereadores, secretários municipais, representantes de classe e religiosos.

Inauguração do Magalu

Após o evento no Ilha Clube, o prefeito se dirigiu à Avenida Joaquim Leite, no Centro, para a inauguração de uma unidade do Magalu na cidade. “A chegada do magazine a Barra Mansa gerou 35 empregos diretos. Acredito e apoiamos o comércio de rua da nossa cidade, que é a mola propulsora do desenvolvimento; o coração que pulsa de verdade”, destacou o prefeito.

Fotos: Paulo Dimas