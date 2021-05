Rodrigo Drable e Fátima Lima visitam obras em Barra Mansa

Matéria publicada em 6 de maio de 2021, 18:55 horas

Prefeito e vice-prefeita estiveram no Ano Bom, Mangueira, Recanto do Sol e Vila Orlandélia

Barra Mansa – Na manhã desta quinta-feira (06), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, e a vice-prefeita Fátima Lima visitaram diversas obras, a fim de garantir a qualidade nos serviços prestados à população. Inicialmente acompanharam a reforma da Unidade de Saúde da Família (USF) Braulino de Brito, no bairro Mangueira, na Região Leste.

O local passa por melhorias estruturais para oferecer mais conforto aos mais de seis mil usuários cadastrados. A unidade também atende moradores dos bairros Recanto do Sol, Cajueiro e Minerlândia.

Após, foram até o bairro Recanto do Sol, também na Região Leste, onde está sendo construído um campo de futebol de grama natural, com alambrado e tela. O espaço conta com uma pequena área de lazer, com bancos e mesas, e um parquinho com brinquedos para as crianças.

Em seguida, visitaram as obras de asfaltamento e drenagem na Rua Tenente Luis Fernando, na Vila Orlandélia, onde equipes fazem o preparo do solo e a instalação de bueiros para a captação da água pluvial. A previsão é que o asfalto comece a ser aplicado na próxima segunda-feira (10).

Drable falou sobre o andamento dos serviços no local. “Estou em mais uma visita de uma obra importante aqui na Vila Orlandélia. A gente está na fase da drenagem, onde vão ser instalados bueiros e manilhas para permitir que o asfalto ao longo do tempo dure mais. As coisas vão dar certo porque a gente trabalha muito e quer uma cidade melhor. Com esforço, dedicação e arrochando as contas, a gente consegue”.

Dando continuidade às vistorias, Drable e Fátima visitaram a instalação da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do Ano Bom. Situado no prédio do Cremeb, o local terá capacidade para atender 500 pessoas por dia e oferecerá consultas com clínico geral, pediatra e ginecologista, além de oferecer curativos, vacinação, coleta de material para exames laboratoriais, tratamento odontológico, medicação básica e encaminhamento para consulta com especialista. O objetivo é atender até 80% dos problemas de saúde da população sem que haja a necessidade de encaminhamento para serviços de emergências e hospitais.

A vice-prefeita Fátima Lima fez um apanhado das melhorias que estão sendo feitas na cidade. “É importante destacar que nesse momento, onde todo mundo está preocupado com a pandemia e com a vacina, Barra Mansa está fazendo isso tudo. Estamos realizando uma campanha de vacinação belíssima, porém as obras continuam acontecendo. Todas essas obras serão um diferencial para os moradores dos bairros. O Recanto do Sol nunca teve nada ali para aquela comunidade e agora vai ter um espaço de lazer. Essa unidade de saúde do Ano Bom está utilizando uma estrutura ótima que tem na cidade e agora a gente vai ter um dos melhores postos de saúde do município”.

Outros pontos da cidade também estão recebendo melhorias, como o Pátio de Manobras, UBSF do bairro Vila Maria, Palácio Barão de Guapy, entre outras. Há pouco tempo foram finalizados os asfaltamentos na Rua São Jorge, no Ano Bom, e no bairro Morada Verde.