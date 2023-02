Rodrigo Drable é internado após salvar vizinho de ataque de pitbull - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de fevereiro de 2023, 02:13 horas

Prefeito conseguiu evitar uma tragédia, mas está internado na Santa Casa com diversos ferimentos; vizinho sofreu cortes profundos e teve o braço dilacerado

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, está internado na Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa depois de salvar seu vizinho, o motorista Edeson Marcelino, de 64 anos, do ataque de um cão da raça pitbull. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira, dia 24, dia em que Drable completou 42 anos. Os dois sofreram diversos ferimentos pelo corpo. O motorista teve parte do braço direito dilacerada e cortes profundos.

Segundo apurado pela reportagem, Rodrigo teve diversos ferimentos, mordidas e arranhões por todo o corpo durante a luta com pitbull. Ele e o motorista chegaram ao hospital socorridos por uma ambulância do Samu, acionada pela família do prefeito. Rodrigo perdeu muito sangue.

A caso teria iniciado quando prefeito ouviu gritos na rua do vizinho pedindo socorro e saiu para ver o que ocorria. Drable jantava com sua família no bairro Jardim Alice, onde reside, no momento em que ocorreu o ataque.

Edeson Marcelino havia acabado de retornar de um culto em uma igreja evangélica quando foi chamado por um outro homem na porta de sua casa para tentar apartar o ataque que o pitbull fazia a outro cachorro. O pitbull era de Edeson, que estava criando o pitbull há pouco tempo, depois que o pitbull entrou no seu quintal e não saiu mais. O animal teria uns 6 anos de idade.

“Quando desci, o pitbull acabou se virando contra mim e começou a me morder. Lutei muito, mas não tinha mais força”, disse Edeson. O motorista teve parte do braço direito dilacerado e diversos ferimentos pelo corpo. Ele deve passar por uma cirurgia nos próximos dias.

“Nessa hora, o prefeito apareceu na rua e foi me socorrer, só que o cachorro começou a atacar ele também. Se não fosse o prefeito, eu acho que não estaria aqui agora. Ele salvou minha vida. E depois um ajudou o outro. Graças a Deus estamos vivos”, contou Edeson, acrescentando que os dois conseguiram fugir para dentro da casa do prefeito. O pitbull fugiu e não foi mais visto na região. Tanto o prefeito Rodrigo Drable, quanto o motorista, Edeson Marcelino seguem internados na Santa Casa até a publicação desta reportagem.