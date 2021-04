Matéria publicada em 28 de abril de 2021, 18:28 horas

Barra Mansa – O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro e o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, estiveram nesta quarta (28) na Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin) e na Secretaria Estadual de Fazenda. O objetivo foi dar encaminhamento às demandas econômicas da cidade.

Em reunião com o presidente do Codin, Julio Andrade, e com o diretor de Incentivos Fiscais, Rafael Lyrio, o deputado encaminhou alguns pedidos referentes à implantação de empresas de diversos segmentos na cidade e na região do Médio Paraíba. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa, Bruno Paciello, e o diretor da Aciap-BM, Manoel Duarte, também participaram da conversa. O tema havia sido debatido em reunião realizada pela entidade, na última segunda-feira (26), com presença do deputado.

— Aproveitamos esse encontro no CODIN para falar sobre a criação de leis que estimulem a indústria e o comércio em nosso Estado — frisou Marcelo Cabeleireiro.

Já na Secretaria de Fazenda, o assunto foi a instalação de um posto avançado da Receita Federal no município de Barra Mansa. Essa é uma demanda antiga da cidade e o prefeito Rodrigo Drable se dispôs a ceder um espaço para que o órgão funcione.

— Fomos muito bem recebidos, secretário Mercês disse inclusive que esse é um bom momento para apresentarmos essa demanda e que Barra Mansa será incluída no estudo de viabilidade para que possamos, em breve, viabilizar o retorno desse atendimento tão importante para o contribuinte — ressaltou o deputado, lembrando que a cidade tinha um posto da Receita Federal, mas que foi realocado para Volta Redonda.