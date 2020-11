Rodrigo Drable é reeleito em Barra Mansa

Matéria publicada em 16 de novembro de 2020, 00:22 horas

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable foi reeleito com 43.323 votos, que correspondem a 51,42% dos votos válidos. A segunda posição na disputa ficou com Thiago Valério, do Cidadania, com 15.247 votos, correspondentes a 18,09%. Seguiram-se, em terceiro, Bruno Marini (PSD), em quarto, Professora Clarice (PT), em quinto, Capitão Daniel Abreu (Patriota), em sexto, Jackson Emerick (Solidariedade), em sétimo, PC Alves (Podemos), em oitavo, Dr. Alcio Pereira (PTC), em nono, Tuca (PDT) e em décimo, Petterson Magno (PSOL).

Embora o prefeito enfrente uma ação judicial, com decisão pelo seu afastamento da prefeitura até o fim do mandato, isso não influi em sua situação eleitoral e ele está apto a assumir o segundo mandato no dia 1 de janeiro do ao que vem.

Rodrigo Drable (DEM) votou neste domingo, dia 15, por volta das 11h, na Escola Doméstica Cecília Monteiro de Barros, mais conhecida como Asilo das Órfãs, no Centro. Na ocasião, ele declarou: “Tenho o sentimento do dever cumprido. Hoje vou aguardar ansioso o resultado e torcer para que a justiça sempre se faça”.

A vice-prefeita e também candidata à reeleição, Fátima Lima (PSC), votou às 8h no Colégio Estadual Iracema Leite Nader, na Vila Nova. De lá ela percorreu os bairros Vila Coringa, Santa Izabel, São Francisco e Ano Bom. “Percebo que as pessoas estão felizes por exercitarem seu direito de escolher seus representantes. Barra Mansa é uma cidade ordeira e esperamos que as urnas retratem o sentimento do coração dos munícipes”, concluiu.

Após o horário da votação, Rodrigo postou um vídeo em suas redes sociais, desabafando em relação aos ataques que ele e sua família receberam durante a campanha: “vencemos a maldade!”, declarou o prefeito reeleito.