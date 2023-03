Rodrigo Drable empossa novos membros do Conselho de Saúde de Barra Mansa - Diário do Vale

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable empossou na manhã desta quinta-feira (30), os novos membros do Conselho Municipal de Saúde. A reunião aconteceu no gabinete do Chefe do Executivo e contou com a presença da vice-prefeita Fátima Lima; do secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes; do secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Fanuel Fernando; do secretário de Governo, Luiz Furlani e dos vereadores Cristina Magno, Eduardo Pimentel e Marquinhos Pitombeira.

Foram 31 conselheiros empossados, representando as seguintes instituições: Secretaria Municipal de Saúde, Associação Médica de Barra Mansa, Sindicato dos Enfermeiros, Associação Brasileira de Odontologia (ABO), Santa Casa de Barra Mansa, Creche Padre Adalberto, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Associação Mulher e Cidadania de Barra Mansa, Organização e Integração de Conscientização Negra de Barra Mansa (OICN), Associação de Pais e Amigos de Deficientes (Apad), Associação Autismo SuperAção (Aasa), Associação dos Diabéticos de Barra Mansa, Presbitério Sul Fluminense (IPB), Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Construção Civil e Associação dos Portadores de Deficiência Física de Barra Mansa (APDFBM).

O secretário municipal de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, explicou a função e importância do Conselho. “O Conselho Municipal de Saúde tem como função discutir as políticas públicas de saúde, ampliar e melhorar as unidades do município e ainda amparar toda a população. Aproveito este momento para desejar boas-vindas aos novos conselheiros e parabenizar a equipe que esteve conosco desde 2016”, enalteceu.

O atual presidente do Conselho, Antônio Magno de Souza, conhecido como Sr. Toninho, estava à frente do comitê desde 2016. Ele foi empossado novamente como membro e fez uma análise sobre a saúde no município.

“Avalio nossa gestão como muito positiva. Na época do covid-19, por exemplo, conseguimos lidar bem com a questão de prevenção da doença, aconselhamento sobre a mesma e, com isso, conseguimos aplicar mais de 400 mil vacinas na população. Apesar de ser muito difícil, medimos muitos esforços para deixar a saúde do município do jeito que está e espero que sirva de exemplo para os próximos representantes do Conselho”, comentou.

O prefeito Rodrigo Drable parabenizou todo o Conselho de Saúde, sobretudo por sua atuação no auge da pandemia de Covid-19, mantendo um trabalho de excelência no município.

“Não tenho palavras para descrever o trabalho do Sr. Toninho nesses sete anos à frente do Conselho. Nos anos de pandemia, ele demonstrou uma postura espetacular, estando sempre presente para ajudar quem precisava nos momentos mais difíceis da doença. Tenho muito respeito e admiração por ele e todos os conselheiros. É uma satisfação imensa ver a equipe de Saúde de Barra Mansa tão bem servida”, disse.