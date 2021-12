Rodrigo Drable entrega obras da USF do Santa Rita de Fátima

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2021, 19:27 horas

Unidade foi climatizada e totalmente reformada, possibilitando melhores condições de atendimento etrabalho

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable e o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, inauguraram no fim da tarde desta quinta-feira, 16, a reforma da Unidade de Saúde da Família do Santa Rita de Fátima, na Região Leste. As obras eram aguardadas há muito tempo pelos moradores e foi projetada visando à melhoria no atendimento aos usuários e aos próprios funcionários.

Sergio Gomes, garantiu que 2022 será um ano com novas inaugurações. “Essa unidade é a última que vamos inaugurar este ano, mas no ano que vem teremos muito mais, entre oito e dez novas unidades. Essa reforma da Santa Rita foi feita com recursos próprios pela Atenção Básica, que ficou em primeiro lugar no ranking do estado. Estamos no caminho certo e gratos pelo o ano de 2021, que sem dúvida foi um ano de vitória”, revelou.

Segundo a manicure Patrícia Gomes, moradora do bairro há 39 anos, a reforma da USF foi um marco pra comunidade. “A estrutura estava precária e foi um grande ganho para a população essa obra que a prefeitura fez”, revelou.

Drable garantiu que além do posto, será construída uma quadra no bairro. “Enfrentamos alguns percalços nesta obra, tivemos que refazer algumas coisas para ficar boa igual como uma feita em nossa casa. A coisa pública tem que ser séria para termos um atendimento digno. E aproveito a oportunidade para dizer que vamos construir uma quadra em frente ao posto, um excelente equipamento esportivo que a comunidade ganhará em breve”.

A USF passou por reforma geral e foi climatizada, possibilitando a instalação de novos consultórios, recepção, banheiros e fachada. Entre os serviços ofertados aos moradores da localidade e dos bairros Jardim Guanabara, Jardim Redentor, Moinho de Vento e KM100 estão: consultas com clínico geral, pediatra e ginecologista, curativos, vacinação, coleta de material para exames laboratoriais, tratamento odontológico, medicação básica e encaminhamento para consulta com especialista. A capacidade média da USF é de até 50 atendimentos/dia, incluindo a vacinação contra Covid-19.

Também participaram da inauguração a vice-prefeita Fátima Lima, secretários municipais, vereadores e lideranças.

Pandemia não impediu reformas e ampliações das Unidades de Saúde

Mesmo diante do cenário de pandemia da Covid-19, a Secretaria de Saúde de Barra Mansa investiu na reforma, ampliação e climatização das Unidades Básicas de Saúde. Somente neste ano de 2021, foram entregues as obras da UBSF do Ano Bom, no Centro; das UBS do São Francisco de Assis, Nova Esperança e do bairro Mangueira.

Em execução estão as obras da UBSF da Vila Maria, da UBS do Goiabal e da Sirene da Vila Nova.

Para 2022, a expectativa é reformar as Unidades dos bairros Vale do Paraíba, Boa Sorte, Rialto, Paraíso de Cima, Júlio Caruso, Roselândia, São Luiz, Getúlio Vargas, Ismael de Souza e Cotiara.