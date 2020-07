Rodrigo Drable explica em telefonema motivo de rejeição de contas; veja vídeo

Matéria publicada em 22 de julho de 2020, 14:56 horas

Vídeo foi gravado por vereador oposicionista durante conversa com o prefeito

Barra Mansa – Em um vídeo que gravou durante uma conversa com o prefeito afastado Rodrigo Drable, o vereador Gilmar Lélis, autor da denúncia que levou ao afastamento de Drable por ordem judicial, ouviu do prefeito a explicação para o parecer contrário que as contas do município receberam do Tribunal de Contas do Estado do Rio.

Rodrigo argumenta que o valor lançado como impropriedade pelo TCE se refere a pagamento de dívida da administração anterior, do prefeito Jonas Marins. “É dívida da prefeitura, tem que pagar, mas não tinha o dinheiro”, afirma Rodrigo, explicando que, dos R$ 89 milhões em dívidas contabilizadas que encontrou, ele havia pago R$ 59 milhões, restando R$ 30 milhões.

O prefeito fala também em um lançamento equivocado que foi apresentado como motivo para o parecer contrário do TCE, e afirma que, na conciliação bancária, o próprio Ministério Público admitiui que havia erro.

Em votação na Câmara Municipal de Barra Mansa, os vereadores rejeitaram, por 15 votos a 4, o parecer do TCE, aprovando as contas de Rodrigo. A conversa telefônica que aparece no vídeo ocorreu quando o prefeito tentava convencer o vereador oposicionista a votar com ele.