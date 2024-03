Rodrigo Drable inaugura Fábrica de Fraldas Municipal

Barra Mansa – Na tarde desta quinta-feira (14), o prefeito Rodrigo Drable inaugurou a Fábrica Municipal de Fraldas. O novo equipamento público é vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e está instalado na Rua Pinto Ribeiro, nº 65, no Centro. Secretários e vereadores marcaram presença na cerimônia, juntamente com representantes das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) Vila Vicentina e São José.

A Fábrica de Fraldas vai beneficiar pessoas com deficiência física, mental ou neurológica e idosos que não possuem condições de adquiri-las, além daquelas que necessitem de uso contínuo ou temporário e que se enquadrem no Cadastro Único da Assistência Social (CadÚnico) ou que sejam atendidas por Instituições de Longa Permanência para Idosos.

Já as fraldas infantis serão fornecidas pelo Hospital Maternidade Theresa Sacchi de Moura (Hospital da Mulher), no Ano Bom, por meio de um kit para os recém-nascidos. A Fábrica também será responsável por distribuir absorventes para jovens estudantes da rede municipal.

Durante seu discurso, Drable enalteceu o significado da conquista para o município e deu mais detalhes sobre o funcionamento. “Hoje nós inauguramos a nossa Fábrica Municipal de Fraldas, que foi criada para atender os asilos da cidade, as crianças nascidas no Hospital da Mulher e as nossas meninas da rede municipal de ensino com absorventes. Esse projeto também vai servir para a reinclusão social de menores infratores. Nós utilizaremos a mão de obra desses jovens para a sua ressocialização. É um projeto que idealizamos há algum tempo e agora podemos apresentar. Estou muito feliz e orgulhoso da nossa equipe”, expressou o prefeito.

Luiz Furlani, titular da Secretaria de Governo, também comemorou a inauguração do espaço. “É um equipamento público muito importante tendo em vista a grande demanda dos munícipes que têm parentes que dependem de fraldas, principalmente quando os preços estão muito altos. Esse trabalho vai ser muito útil para contemplar as famílias que mais necessitam”, declarou.

Como proceder

Para ter direito ao benefício, o paciente ou responsável legal deverá fazer a solicitação pelo site www.gesconet.com.br/2.0/barramansa/portalcidadao/#/login ou comparecer na Prefeitura para abertura de processo no setor de protocolo. Para determinar a quantidade por pessoa, a necessidade será avaliada pelo médico e deverá ser especificada, sendo limitada a máximo de 90 unidades ao mês por paciente.

Os documentos necessários para a solicitação são:

– cópia do RG ou certidão de nascimento do beneficiário;

– atestado médico que comprove a necessidade;

– cópia do comprovante de residência;

– receita médica, no nome do paciente, atestando a indicação, o tamanho e a quantidade adequada.

Após o parecer favorável, as fraldas estarão disponíveis na Farmácia Municipal, situada na Av. Prefeito João Chiesse Filho, 1100, no Centro.