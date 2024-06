Rodrigo Drable inaugura nova área de lazer no bairro Vila Maria

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Manutenção Urbana realizou, nesta sexta-feira (28), a entrega da Praça Marino Rosa de Castro, situada na Rua Antônio Graciano da Rocha, no bairro Vila Maria. A área, ao lado da empresa de ônibus Triecon, já está disponível para o uso da comunidade e bairros adjacentes.

O prefeito Rodrigo Drable esteve presente na inauguração, acompanhado do secretário de Manutenção Urbana, Cesar de Carvalho, e trabalhadores da Pasta, além do vereador Marquinho Pitombeira (PL).

A área, anteriormente utilizada para depósito de materiais e descartes irregulares, passou por diversas melhorias, incluindo pintura de meio-fio, trabalho paisagístico, colocação de novos brinquedos para as crianças, dentre outras.

A nova praça da Vila Maria recebeu o nome de uma importante figura do bairro: o ex-funcionário da empresa de ônibus Auto Comercial, Marino Rosa de Castro. A nomeação do novo espaço foi uma indicação de lei do vereador, sancionada pelo prefeito. Nascido no distrito de Rialto e formado em Administração, Marino faleceu no dia 23 de junho de 2023, aos 66 anos.

O secretário de Manutenção Urbana, César de Carvalho, contou que o local passou por uma revitalização e que a nova ambientação será muito útil para os moradores.

“Esta área anteriormente era feita para descarte de resíduos e muitas pessoas utilizavam de ponto de depósito. Através de uma idealização do vereador Marquinho Pitombeira, essa praça foi construída para servir de espaço para os moradores aproveitarem”, informou o secretário.

O vereador Marquinho Pitombeira enfatizou que essa praça será muito importante para a região.

“Temos próximo à praça vários lugares que têm um alto fluxo de pessoas, como a garagem da empresa de ônibus Triecon, e, principalmente, o Colégio Estadual Vila Maria, que recebe diariamente muitos jovens e adolescentes. Era extremamente importante que esta região na Vila Maria fosse contemplada com um espaço limpo, seguro e de qualidade, para o lazer e encontro dos moradores. Agradeço muito ao prefeito Rodrigo Drable, ao secretário Cesinha e a toda a equipe, que atenderam nosso pedido”, contou.