Rodrigo Drable inaugura reforma da UBSF no bairro São Francisco

Matéria publicada em 5 de novembro de 2021, 19:20 horas

Prefeito entregou unidade com melhoria da fachada, pintura interna, troca do piso de toda a unidade, climatização e muro de contenção

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, e a vice-prefeita, Fátima Lima, entregaram no fim da tarde desta sexta-feira, 05, obras de revitalização da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Maria Verônica Silva, no bairro São Francisco de Assis. A unidade, inaugurada em setembro de 2014, estava danificada pelas ações do tempo. Entre as melhorias realizadas pelo governo municipal estão: reforma da fachada, pintura interna, troca do piso de toda a unidade, climatização e muro de contenção. O horário de funcionamento também foi ampliado para melhor atender a população: das 7h às 17h na segunda, quarta e sexta-feira; e das 7h às 21h, na terça e na quinta.

Cerca de duas mil famílias residentes no São Francisco e no Santa Izabel já recebem atendimento no local. Este número deve ser ampliado com a chegada de 280 famílias na localidade após inauguração de uma unidade habitacional do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’.

Além de consultas médicas, a UBSF do São Francisco oferece atendimentos de enfermagem e do Nasf (Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica). A unidade possui recepção, sala de reuniões, farmácia, sala de vacinas, consultório de enfermagem e ginecologia, sala de curativos, consultórios médico e odontológico.

— Quando nos dedicamos em uma reforma ou construção de um novo posto é por dois motivos: primeiro para alcançarmos o objetivo de atender bem a população; segundo para darmos estrutura para nossa equipe dar o melhor atendimento possível às pessoas. Se olharmos para um passado recente, falo de 5 anos atrás, quando assumi o governo municipal, não tínhamos nenhum posto de saúde funcionando, as UPAs estavam fechadas, Santa Casa com atendimento comprometido; a Saúde não atenderia 70% da população se ela funcionasse. Hoje, alcançamos 100% de cobertura na cidade. Pela primeira vez, todas as unidades de saúde têm médicos fazendo a cobertura. Isto é fantástico! Pouquíssimos municípios do país conseguiram alcançar esta marca — comemorou o prefeito; acrescentando: O secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, destacou o padrão das obras e a preocupação em dispor profissionais capacitados para atender os cidadãos. “É mais uma unidade no padrão do prefeito Rodrigo Drable: arrumada e pronta para atender a população com maior conforto e qualidade. Só quem ganha é a comunidade. É um marco na Saúde Pública de Barra Mansa: ter a cidade toda coberta pela Atenção Básica”, disse o secretário.

Reforma aguardada

Moradores disseram que a reforma era muito aguardada por todos que recebem atendimento de saúde no local. “O posto estava em situação precária. Ficou muito bom, pois agora temos mais espaço e, principalmente, mais profissionais para nos atender. Outra coisa boa é o fato de agora o horário ter sido estendido até mais tarde. Antes tínhamos que nos deslocar para procurar atendimento em outras unidades. Vai melhorar muito a qualidade de vida de nós, moradores. Essa era uma obra muito esperada por todos”, contou a moradora Ana Paula dos Santos Neto.

Horário ampliado

Membro da Comissão de Saúde da Câmara, a vereadora Luciana Alves destacou a necessidade da obra diante do aumento do número de atendimentos.

“A reforma dessa unidade e a ampliação do horário de atendimento (quatro horas a mais na terça e na quinta-feira) são muito importantes, pois temos uma comunidade vizinha, que é o Santa Izabel, que recebeu famílias através do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’. Isso causou um grande impacto nos atendimentos. Agora esta nova unidade está preparada para receber mais pessoas”, pontuou a Luciana; acrescentando: “Como parte da Comissão de Saúde da Câmara, eu pude acompanhar todos os investimentos na área e esse período da pandemia foi muito difícil. Vejo que a nossa luta por acessibilidade está caminhando, estamos conquistando um espaço muito lindo na questão da inclusão, podemos ver a preocupação do acesso como rampas nos postos, por exemplo”, concluiu a vereadora.

Também participaram da inauguração o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, secretários municipais, vereadores, lideranças comunitárias e a população local.